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MLB 9 Innings 18 3.1.2 (Android)
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  5. MLB 9 Innings 18 - Android İçin Spor Oyunudur

MLB 9 Innings 18

3.1.2
Android
MLB 9 Innings 18
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Beyzbol maçlarına katılacağız.

Mobil platformda oyunculara sunulan MLB 9 Innings 18 ile gerçekçi beyzbol maçları yapmaya hazır olun!

Com2uS tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak mobil platformda oyunculara sunulan MLB 9 Innings 18 bir spor oyunudur. İki farklı mobil platformda yayınlanan ve tamamen ücretsiz olan yapım yavaş yavaş kitlesini artırmaya devam ederken oyunculara en iyi beyzbol maç deneyimlerinden de bir tanesini sunmaya devam ediyor.

5 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden mobil spor oyununda birbirinden farklı takımlar ve içerikler yer alıyor. 3D grafik açıları eşliğnde oynanabilen yapımda profesyonel oyuncular eşliğinde lisanslı bir beyzbol mücadelesi vereceğiz. En son oyuncu istatistiklerine sahip olan yapımda farklı oyun modlarını da deneyimleyebilecek ve farklı eğlence türleri yaşayabileceğiz.

Oyun içerisinde 30 farklı takım yer alırken 1.700 farklı oyuncu da yer almaktadır. Gerçekçi özelliklere ve zengin bir yapıya sahip olan oyun iki fakrlı mobil platformda 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.

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