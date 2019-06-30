Beyzbol tutkunları için özel olarak tasarlanan ve profesyonel beyzbol ligleri tarafından resmen lisanslanmış olan MLB 9 Innings 19, mobil platformda spor oyunları kategorisinde boy gösteren ve 5 milyondan fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan benzersiz bir yapımdır.

Çarpıcı 3D grafikleri ve gerçekçi oyuncu karakterleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, size doğru süratle gelen topu takip etmek ve elinizdeki sopayla olabildiğince sert bir şekilde topa vurmaktır. Topu belirtilen çizgilerin dışına göndererek puanlar kazanabilir ve rakiplerinizi yenerek bir üst lige çıkabilirsiniz. Gerçek beyzbol oyuncularını kontrol ederek sanki sahada oynuyormuş gibi kendinizi oyuna kaptırabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz. Online modda güncel veriler eşliğinde oyuna devam edebilir ve onlarca takım arasında yerinizi alabilirsiniz.

Oyunda 30’dan fazla takım ve farklı seviyelerde birçok lig yer almaktadır. Ayrıca gerçek oyuncu tiplemeleri ve birçok farklı tasarıma sahip beyzbol sopası bulunmaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla oynayabileceğiniz MLB 9 Innings 19, ücretsiz olarak sunulan gerçekçi bir spor oyundur.