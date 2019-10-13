Mobil platformun ünlü isimlerinden birisi olan Gamevil yeni oyunu olan MLB Perfect Inning 2019’u mobil oyuncularına ücretsiz olarak sundu.

Mobil spor oyunları arasında yer alan MLB Perfect Inning 2019 ile heyecanlı ve bir o kadar eğlenceli anlar yaşamaya hazır olun. Beyzbol maçlarına farklı bir açıdan yaklaşacağımız yapımda oyuncuları oldukça gerçekçi sporcu davranışları ve oldukça gerçekçi bir oynanış yapısı karşılıyor olacak.

Ücretsiz yayınlanması ile birlikte Android ve iOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncuya ulaşan yapım MLB’nin resmi ve lisanslı oyunu olarak lansmana çıktı. Dünya çapındaki oyunculara karşı mücadele ederek liglerde ve kupa maçlarında ilk sıralara çıkmaya çalışacağımız oyunda birçok zorluk ile de karşılaşacağız.

30 resmi stadyumun yer aldığı yapımda rangerenk içerikler eşliğinde beyzbol deneyimi bizleri bekliyor olacak.