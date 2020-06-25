Mobil oyun dünyasına sayısız oyun kazandıran ve kazandırmaya devam eden Glu, MLB Tap Sports Baseball 2020 ile yine eğlenceli bir deneyimi oyunculara kazandırıyor.

Dünyanın çeşitli yerlerinde indirilen ve oyuncular tarafından ilgiyle oynanan MLB Tap Sports Baseball 2020’de birbirinden farklı beyzbol maçlarına katılacak ve şampiyon olabilmenin yollarını arayacağız.

Gerçekçi maç atmosferi ile oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran oyun basit kontrolleri eşliğinde oyunculara gerçekçi bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Detaylı içeriklerinin yanı sıra günümüzdeki maçlardan da izler taşıyan oyun da, oyuncular transferler yapabilecek, en iyi oyuncuları takımlarında biriktirebilecek ve rakipleri karşısında daha güçlü olabilmek için çalışacaklar.

Dünya çapında liderlik sıralamalarının da yer aldığı oyun içerisinde resmi lisanslı ürünlerin yanı sıra günümüzdeki oyuncuları da bünyesinde bulundurarak sürükleyici bir beyzbol deneyimi sunuyor.