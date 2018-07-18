MMA Manager, tüm dövüş sanatı tekniklerini kullanarak rakibi devirmeye dayalı dövüş sporu Mixed Martial Arts (Karma Dövüş Sanatları) severler için hazırlanmış bir mobil oyun. Kendi dövüşçülerinizi yetiştirdiğiniz, kendi spor salonunuzu kurduğuz, yönetim koltuğunda oturduğunuz harika bir spor oyunu. Menajerlik oyunlarını seviyorsanız, keyif alarak oynayacağınız bir yapım.

İlk olarak Android platformunda indirilebilir olan spor oyunu MMA Manager, adından da anlayacağınız üzere dövüş değil yönetim odaklı bir oyun. MMA dövüşçüleriyle maç yapmak yerine onları eğitiyorsunuz. Spor salonunuzda her türlü çalışma aleti mevcut. Barfiks çekme, kum torbasıyla çalışma, kamyon tekerleğiyle kolları kuvvetlendirme, yatar pozisyonda halter kaldırma gibi dövüşçülerinizi geliştirebileceğiniz her şeye sahipsiniz. Kendi spor salonunuz olduğundan dilediğinizce konumlandırabiliyorsunuz. Spor salonunu güzelleştirmek kadar dövüşçülerinizi eğitmek de önemli. Training bölümünden dirsek, tekme, diz, devirme, güç, kondisyon, dayanıklılık, yumruk gibi dövüşçünüzün gücünü artıran yükseltmeler yapıyorsunuz. Dövüşçüleriniz için bir antrenör de ayarlayabiliyorsunuz.