Mobil Canlı Tv, Android telefondan tv izlemek için ücretsiz program arayanlara tavsiye edeceğim mobil uygulamaların başında geliyor. Haber kanalları, spor kanalları, film ve dizi kanalları, eğlence kanalları, yerli ve yabancı TV kanallarını telefondan HD kalitede, donmadan, kesintisiz izleyebileeceğiniz bir canlı tv programı. Ödüllü Android uygulaması Mobil Canlı Tv’de program hatırlatma özelliği de mevcut. Canlı tv izleme programı arayanlara tavsiye ederim.

Android için canlı tv izleme programı Mobil Canlı Tv’de yerli yabancı 39 kanalın yayın akışına ulaşabiliyor, program detaylarını görebiliyor ve programın başlangıcından 1 saat öncesine kadar hatırlatıcı kurabiliyorsunuz. Böylelikle severek izlediğiniz programları kaçırmamış oluyorsunuz. Kanallar için favori listesi oluşturabiliyor, tek dokunuşla kanal araması yapabiliyorsunuz.

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