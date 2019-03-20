Modern Ops: Online FPS

Modern Ops kolay ve sezgisel kontroller, bir kurgu içeren rekabetçi ücretsiz bir FPS oyunudur. Hiç bitmeyen aksiyonla dolu yeni mobil FPS (Birinci şahıs nişancı) oyununda diğer oyuncularla çarpışın. Aksiyonun içine dalın ve hemen şimdi savaşa başlayın. Bu patlayıcı çevrimiçi oyunla çeşitli haritalarda farklı strateji ve taktikleri kullanın.

Polisler ya da haydutlar için oynayın ve Android için FPS (birinci şahıs nişancı) oyununda savaş yeteneklerinizi gösterin. Farklı cephane, silah ve tüfekler satın alın, bunları yükseltin, silah görünümlerini değiştirin. 30'dan fazla modern silah ve bomba kamuflajıyla savaş için kendi taktiklerinizi seçin: tabancalar, keskin nişancılar, pompalı tüfek, makineli tüfek veya av tüfeğine sahip olun.

Modern Ops Özellikleri