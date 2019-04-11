Mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alan ve yüz binden fazla oyun sever tarafından tercih edilen Monster Killing City Shooting III Trigger Strike, çeşitli silahlar kullanarak ilginç yaratıklara karşı savaşabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Çarpıcı 3 boyutlu grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, savaş haritası üzerinde ilerleyerek canavarlara karşı savaşmak ve görevleri tamamlamaktır. Ekranın sol tarafındaki yön butonunu kullanarak karakterinizi dilediğiniz gibi yönlendirebilir ve ekranın sağ tarafında yer alan butonlar ile canavarlara ateş edebilirsiniz. Yaratıkları öldürdükçe puan toplayabilir ve silahlarınız geliştirebilirsiniz. Aksiyon dolu savaş sahnelerinin yer aldığı sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda tabanca, roket atar, taramalı tüfek, el bombası, elektrikli testere, bıçak, balta, pompalı ve daha onlarca farklı savaş aleti yer almaktadır. Bu silahları kullanarak size saldıran canavarları etkisiz hale getirebilir ve haritada belirtilen bölgelere ilerleyebilirsiniz.

Android işletim sistemini içeren tüm cihazlardan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Monster Killing City Shooting III Trigger Strike, sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir aksiyon oyundur.