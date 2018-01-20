Morze Path, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda engellerin üstesinden gelmeye ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak nitelendirebileceğim Morze Path, mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda en uygun zamanda ekrana dokunmanız gerekiyor. Birbirinden zorlu görevleri de tamamlamanız gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer bu tarz oyunlardan zevk alıyorsanız Morze Path mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur. Altınlar toplayarak farklı karakterlerin kilitlerini de açabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Reflekslerinizi test etmek için tercih edebileceğiniz bir oyun olan Morze Path, sizleri bekliyor.

Morze Path oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.