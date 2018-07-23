Şanslı kesici bıçakların, aşırı büyümüş çalılıklarda serbestçe dolaştığı Cennet Bahçesinde geliştirilmiş biçme makineleri arasından seçimini yap ve geniş çimenliğin içine dal. Her şey kesilip ortada düzenli ve istenen boyutta saplar kalana dek durma. Reflekslerini son sınıra kadar test et.

Yalnızca sağa dönerek oynayabildiğiniz bu oyunda tek amacınız çim biçmek olacak. Fakat çim biçerken aynı zamanda eğlenecek ve reflekslerinizi kontrol edeceksiniz. Sonsuz bir bahçeye sahip olan Mowy Lawn'da maksimum kesme için kesici bıçaklarını geliştirmelisiniz.

Pek çok bıçağa ve makineye sahip olan oyunda Bir dizi AR özel seviye de bulunuyor. Bu bölümler aracılığıyla daha zorlu oyun deneyimini elde ediyorsunuz.