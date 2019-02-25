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Mr Bow 1.0 (Android)
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  4. Mr Bow - Android için Arcade Oyunu

Mr Bow

1.0
Android
Mr Bow
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Harika deneyim sunan bir beceri oyunu

Mr Bow, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyun olan Mr Bow, güçlü düşmanların üstesinden gelmeniz gereken bir oyundur. Oyunda becerilerinizi sınıyor ve farklı yayları kontrol edebiliyorsunuz. Hedefleri tam 12'den vurmanız gereken oyunda atış becerilerinizi de iyi kullanmalısınız. Kolay kontrolleri ve sürükleyici atmosferiyle ön plana çıkan oyunda çeşitli silahları da kontrol edebiliyorsunuz. Minimalist grafikleriyle de dikkat çeken oyunda eşsiz deneyim yaşayabiliyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümleriyle de ön plana çıkan Mr Bow oyununu sakın kaçırmayın.

Mr Bow oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

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