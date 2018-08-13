Mr.Cube'da en tehlikeli araziye karşı yarışırken ölümcül tuzaklara dikkat edin. Tuzaklardan kaçtığınız anlarda altınları da toplayarak gidin çünkü yeni karakterler satın alabilmek adına altına ihtiyacınız olacak. Ayrıca en yüksek seviyede arkadaşlarınızla yarışma imkanınız da bulunuyor.

Son derece eğlenceli ve bağımlı eden bu oyunda temel hedefiniz altın toplamak ve zorlu arazide ölmeden ilerleyebilmek. Çeşitli engellerle dolu olan harita içerisinde zıplayın, eğilin veya koşun. Yani ne olursa olsun engelleri geçin ve dünya sıralamanızdaki yerinizi alın. Aynı zamanda arkadaşlarınıza meydan okuyun.

Topladığınız altınlar ile onlarca farklı karakteri satın alabilir ve oyununuzu özelleştirebilirsiniz. Hızlı devam eden bu oyunda altın toplayın, engelleri geçin ve birinciliğe koşun!