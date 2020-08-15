Mr Spy: Undercover Agent

Zor durumlara girme becerisi olan gizli bir ajan olan cesur Mr Spy olarak oynayacaksınız. Bu nihai casusluk oyununda becerilerini kullanarak geçmiş güvenlik kameralarını ve silahlı korumaları atlat!

Para kazanmak için güvenlik görevlilerini ve personeli yok edin. Benzersiz silah yükseltmelerinin kilidini aç ve casus oyununu geliştir. Bilgisayar arayüzlerini kesmek, güvenlik kameralarını gizlemek ve ölümcül lazerlerden kaçmalısın. Tek ve tek nihai casus olmak için destansı patron savaşlarında yüzleş.

Yüksek güvenlikli yerlere gizlice gidin, binalara tırmanın, korumaları devre dışı bırakın, görevi tamamlayın ve tahliye edin. Gizli operasyon için halk arasında hayalet olarak eğitilmiş, hızlı hareket etme ve bilgi çalma becerilerini gizlice sergile. Bir hayalet olmak ve bir gardiyanı geride bırakmak için engellerin arkasında kalmak önemli.