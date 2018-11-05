Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan MurderGame Portable ile FPS dünyasına adım atacağız.

Orta dereceli içeriklere ve orta dereceli grafik açılarına sahip olan MurderGame Portable ile bizleri yoğun çatışmalar bekliyor olacak. Counter Strike tarzında bir oynanışa sahip olan yapım ücretsiz fiyat etiketi ile Google Play’de boy gösteriyor.

5 milyondan fazla aktif oyuncu tarafından ilgiyle oynanan başarılı yapım da ateşli ve ateşsiz silahlar ile karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hale getirmeye çalışacağız. Farklı haritalara ve içeriklere sahip olan mobil aksiyon oyununda şiddet düşük bir seviyede olsa da geniş bir kitle tarafından oynanmaya devam ediyor.

Google Play’de 4.4 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan MurderGame Portable şuan ücretsiz olarak indirilip oynanabilir.

İyi oyunlar dileriz.