muzmatch, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz yeni bir arkadaşlık uygulaması olarak ön plana çıkıyor.

Müslüman arkadaş mottosuyla hizmet sunan uygulamada kendinize ideal partnerinizle daha naif bir atmosferde tanışabiliyorsunuz. Ücretsiz olarak kullanıma sahip olan uygulamada konuştuğunuz kişiyle olan konuşmalarınız ve fotoğraflarınız gizli kalıyor. Etnik köken, medeni durum ve dini kriterlerinize göre arama/filtreleme yaparak karşı cins üyeleri listeyebileceğiniz uygulamada kullanışlı bir arayüz yer alıyor. Müslüman tabanlı tek uygulama olarak nitelendirebileceğim uygulamada hayat arkadaşını arayan binlerce müslümanın arasına dahil olarak kendinize en ideal eşi bulmaya çalışıyorsunuz. Helal flört, nişan ve evlilik arayanların mutlaka denemesi gereken bir uygulama diyebilirim. Eğer bu tarz bir uygulama arayışınız varsa muzmatch sizleri bekliyor.

muzmatch uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.