Nails Done, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir mobil oyun olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika oyunlardan bir tanesi olarak nitelendirebileceğim Nails Done oyununda renkli tırnaklar boyuyor ve zorlu bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Özellikle kız çocuklarının beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda birbirinden farklı tasarımlar yapabiliyorsunuz. 3 boyutlu bir atmosferin yer aldığı oyunda harika vakit geçirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Nails Done sizleri bekliyor.

Nails Done oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.