Farklı donanımlara ve silahlara sahip onlarca savaş gemisini yöneterek düşman birliklerini yok etmek için aksiyon dolu bir mücadeleye katılacağınız Naval Creed: Warships, yüz binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak sunulan sıra dışı bir savaş oyunudur.

Etkileyici grafik tasarımı ve nefes kesen savaş sahneleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, savaş geminizi seçerek düşman uçaklarına ve gemilerine karşı teyakkuza geçmektir. Havadan ve denizden saldırarak gemilerinizi batırmak için çaba gösteren düşman birliklerini yok etmek için mücadele etmelisiniz. Dilerseniz oyunu online olarak da oynayabilir ve dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü rakiplerle savaşabilirsiniz.

Oyunda farklı silah ve bombardıman mekanizmalarına sahip toplamda 8 güçlü savaş gemisi yer almaktadır. Ayrıca gemilerinizi özelleştirebileceğiniz yüzlerce restorasyon ürünü bulunmaktadır. Dilediğiniz gemiyi seçerek denizdeki hakimiyetinizi korumalı ve düşmanlara göz açtırmadan seviye atlamalısınız.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Naval Creed: Warships, aksiyon oyunları arasında boy gösteren kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.