Neverending Nightmares, uzun bir süredir PC platformunda yer alan psikolojik gerilim oyunu ve artık mobilde oynanabilir durumda. Geliştiricisinin kendi hayatını aktardığı ilginç bir korku - gerilim oyunu. Siyah ve beyaz sanatsal grafiklerinin yanında atmosferiyle kendisine çeken yapımda Thomas adında obsesif bozukluğu ve astım hastası olan bir karakterin yerine geçiyoruz. Karanlık temalı oyunda bolca kanlı sahnelerle karşılaşıyoruz.

Infinitap Games’in Steam’in ardından mobil platforma çıkardığı korku - gerilim oyunu Neverending Nightmares’i benzerlerinden ayıran en önemli nokta; gerçek hayattan uyarlanmış olması. Obsesif/kompulsif bozukluk hastası olan yapımcı, günlük hayatında yaşadığı sıkıntıları, psikolojik zorlukları, düşüncelerini, endişelerini olduğu gibi oyuna aktarmış. Oyunda yerine geçtiğimiz karakter olan Thomas ile birlikte karanlık dünyanın kapılarını aralıyor, korkularımızla yüzleşiyoruz. Korkunç hayaletlerin, şeytanların beklediği cehennem yolunda ilerlerken gerçekle düş arasında gidip geliyoruz.

Uzunca bir süre bizleri ekran başına kilitleyen yapıma üç farklı son hazırlanmış. OCD (Obsesif Kompulsif Rahatsızlık) ve depresyonla mücadele eden birinin kabus dolu dünyasında geçen oyun, Android platformunda tamamıyla ücretli. 13.99 TL ödeyerek satın alıp oynayabiliyorsunuz.