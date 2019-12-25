New Sniper Shooting 2019 oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon dolu bir nişancılık oyundur.

Gerçekçi silahlarla atışlar yapabileceğiniz inanılmaz bir oyunla karşınızdayız! Sizi aksiyon dolu görevlere sahip olacağınız bir dünyaya davet ediyoruz. Siz de aksiyonlu atışlar yapmak istiyorsanız beklediğiniz enerjiyi bulacaksınız.

Hedefinizi belirlemek için sağ üstte yazılan talimatı okuyun. Soygun yapan suçluları bulmak, rehine alan kişileri bulmak, kaçan mafya çetelerini bulmak ve öldürmek size verilen görevlerden sadece birkaçı. Görevlerin üstesinden zor da olsa gelmen gerek. Ayrıca silah deposundaki birbirinden farklı silahların sizi büyüleyeceğini düşünüyorum.

Bazı mahkumlar hapisaneden kaçtı ve senin de kasabadan ayrılmadan önce hepsini öldürmen gerekiyor. Ama çok dikkatli olmalısın ve her birini tek seferde vurmalısın. Yoksa onlar da sana ateş ederek canını azaltabilirler ve hatta ölmene sebep olabilirler.

Büyük menzilli tüfekler ve keskin nişancı atmosferiyle büyüleyen oyun tam aradığınız gibi. Bu keskin nişancı oyunu HD görünüm sağlıyor ve hatta suçluları vururken ağır çekimde gösteriyor. Sen de keskin nişancılık yeteneklerini sergilemek istiyorsan tam sana göre bir oyun. Hemen indir ve oynamaya başla. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.