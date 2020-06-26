Imports Dragon tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan NHL Figures League hokey oyunları arasına katıldı.

Mobil platformda oyunculara hem eğlenceli hem de heyecanlı bir hokey deneyimi sunacak olan NHL Figures League spor oyunları arasında hızla yükselişe geçti.

Android ve iOS olmak üzere iki farklı mobil platformda oyuncuların beğenisine sunulan başarılı yapım da oyuncular 230 profesyonel sporcu ile karşılaşacaklar. Oyuncular 230 sporcu arasından seçim yaparak takımlarını meydana getirecek, rakiplerini yenilgiye uğratmaya çalışacaklar.

3D grafiklerin aksine 2D grafik açılarına sahip olan yapım da birbirinden farklı ligler ve kupalarda boy gösterecek, kupaların sahibi olabilmek için elimizden geleni yapacağız.

Yapım içerisinde 3 farklı oyun modu da yer alırken, bu modlar da farklı deneyimler de oyuncuları bekliyor.