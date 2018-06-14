Nick Football Champions, SpongeBob SquarePant, Lincoln Loud, Korra, Danny Phantom gibi Nichelodeon karakterlerinin yer aldığı futbol oyunu. Popüler çizgi film karakterleriyle sahada fırtına gibi esiyoruz. Savunma oyuncularını atlatarak gol bulma, turnuvalarda mücadele etme, penaltı çekme, hızlı maç yapma kısaca her türlü aksiyona giriyoruz.

Birbirinden ilginç görünümlü çizgi film karakterlerini futbol oyuncusu olarak karşımıza çıkaran Nick Football Champions, hızlı maçları seven ve gerçekçilik yerine eğlence arayan her yaştan futbol severe açık. 30’un üzerinde Nick karakteri ile 5 - Nick çizgi filmlerinde gördüğümüz - yerde kupa mücadelesi veriyoruz. Birçok mod var ancak dilediğimizden başlayamıyoruz. Kendimizi bir anda maçta, penaltı çekerken, koşarken buluyoruz.