PAW Patrol, Shimmer&Shine, Blaze ve Canavar Makineleri, Prenses Şövalye Nella ve okul öncesi tüm favori Nick Jr. çizgi filmlerinin evi! Bu ücretsiz uygulamayı indirin ve çocuklarınızın eğlencesine katkı sağlayın.

Çocuklar uygulama üzerinden çizgi filmlerin bölümlerini izleyebilir, eğitici oyunlar oynayabilir, orijinal videoları keşfedebilir ve bir dokunuşla diğer sürprizleri ortaya çıkarabilir. Nick Jr.'ın kanal abonesiyseniz de, TV sağlayıcınızla oturum açtığınızda yüzlerce ek bölüme erişebilirsiniz.

Okul öncesi çocuğunuzun öğrenmesini, gülmesini, hareket etmesini ve kanallarını açmasını sağlayacak çok sayıda eğitici ve eğlenceli video bulacaksınız. Çocukları eğitici oyunlar ve sürprizler sunan alfabe oyunlarıyla eğlendirin.

