Düşman ninjalarıyla savaşın ve yeni bir golf yapımı olan Ninja Golf'daki salıncaklar arasından ganimeti toplayın. Atari'yi temel alan Ninja Golf, oyuncuları geniş bir yelpazedeki golf kulüpleri ve ninja silahları arasından seçim yaparken aksiyonu ve spor temellerini birleştiriyor.

Yolunuzdaki düşmanın ninjalarının saldırısını kesmek için normla golf oyununu silahlandırın ve puan kazanın. Topa vurun ve bir sonraki hedefe koşun. Engellerden, karate düşmanlarından tekme atıp yol boyunca yükseltmeleri için hazineleri toplayın. Ne kadar iyi oynarsanız çevrimiçi liderlik tablolarında daha yükseğe çıkacaksınız.

Ninja golf ustası ol, bu hızlı tempolu aksiyon oyununda eşit düşmana vurun ve çeşitli düşmanlarla savaşın. En sevdiğiniz karakterleri yükseltmek ve yeni kulüplerin, silahların ve derilerin kilidini açmak için jetonları ve diğer ganimetleri toplayın.