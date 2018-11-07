No.Draw - Colors by Number, hem yetişkin hem de çocuklar için boyama uygulaması. Sadece Android platformunda 10 milyon indirmeyi geçen ücretsiz boyama uygulamasında sayıları boyayarak resmi ortaya çıkarıyorsunuz. Boyamak için ilgi çekici birçok piksel resim sayfası ve sayı kitabı bulunuyor.

Google tarafından 2018’in en iyi Android uygulamaları arasında listelenen No.Draw, her yaştan kişiye hitap eden boyama uygulaması. Diğer boyama uygulamalarından farklı olarak; resmin parçalarını boyamak yerine numaralı alanlara dokunuş yapıyorsunuz. Numaralandırılan alanları dilediğiniz renge boyayarak büyük resmi ortaya çıkarıyorsunuz. Bu şekilde boyamak elbette daha uzun sürüyor, daha iyi stres atıyorsunuz. Konsantrasyonunuzu ve sabrınızı da artırıyor. Çocuklar için de renk ve sayıları tanımalarına yardımcı oluyor.