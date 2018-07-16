Notorious 99, Fortnite, PUBG Mobile’dan sonra karşımıza çıkan battle royale oyunları arasında. Çizgi filmlerinden çıkıp gelmiş karakterlerin arenalarda kapıştığı aksiyon yüklü bir mobil oyun. Mücadeleye dayalı online mobil oyunları seviyorsanız, grafiklerine bakmayın, hemen indirin ve oynamaya başlayın!

İlk Android platformuna çıkış yapan rekabetçi gerçek zamanlı savaş oyunu Notorious 99, PUBG mobilden sonra türeyen battle royale oyunlarından biri. İlk bakışta küçük yaşta oyunculara hitap eden bir oyun izlenimi uyandırıyor ancak oyuna geçtiğinizde yanıldığınızı görüyorsunuz. Helikopterle neresi olduğunu bilmediğiniz topraklara iniş yaptıktan sonra direkt çatışmaya giriyorsunuz. Oyunda silah bulmak çok zor değil ancak oyuncu sayısı çok olduğundan silahlara ulaşmak zor. 500 oyuncuyu içine alan haritalarda oynuyorsunuz. Seçebildiğiniz 11 karakter var. Paralı asker olarak geçen karakterlerin hepsinin silahı, kişiliği ve tarzı farklı.