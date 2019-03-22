NyxQuest: Kindred Spirits, Nintendo Wii, PC, Mac, iOS'un ardından Android platformuna çıkış yapan oldukça eski bir platform oyunu. Antik Yunanistan’da geçen oyunda dönemin unutulmaz Tanrılarının güçlerine sahip olan bir karakterin yerine geçiyorsunuz.

Rüzgara yön verme, ateşi kontrol etme ve daha birçok Tanrısal gücü olan, uçarak ilerleyen bir karakter olan gece Tanrıçası Nyx olarak oynadığınız oyunda zekice tasarlanmış bulmacaları çözmek, tuzakları, platformları atlatmak, Hades’in üzerinize saldığı kölelerle başa çıkmak için Zeus, Olympus gibi Tanrılardan aldığınız güçlerinizi kullanıyorsunuz. Bu arada görsel efektler, atmosfer, müzikler mükemmel ötesi. Kontrol tarafında da basit kaydırma hareketlerini kullanarak özel karakterinizi yönlendiriyor, güçlerini açığa çıkartıyorsunuz.

Yunan mitolojisine ilgi duyanların kesinlikle oynaması gerektiğini düşündüğüm bulmaca - platform oyunu NyxQuest: Kindred Spirits’in öne çıkan özellikleri: