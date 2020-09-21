OGWhatsApp APK Android telefonunuza indirerek WhatsApp’ta olmayan özellikleri kullanabilirsiniz. OGWhatsApp Android uygulaması, bir Android telefonda iki WhatsApp hesabı kullanma, WhatsApp durum gizleme, tek seferde 100 fotoğraf gönderme, 250 kelimelik durum yazma, WhatsApp durum kaydetme (indirme) ve kopyalama, 35 karakterli grup adı oluşturma gibi WhatsApp uygulamasında olmayan özellikleri içerdiğinden OGWhatsApp’e WhatsApp Pro uygulaması da denilebilir. WhatsApp kısıtlamalarından sıkıldıysanız, WhatsApp’i sınırlamalar olmadan kullanmak istiyorsanız, Android için WhatsApp uygulaması güncellemelerini beklemeyin, en iyi WhatsApp alternatifi uygulamalardan biri olan OGWhatsApp’i Android telefonunuza indirin, sınırları aşın! OGWhatsApp APK indirme linki hemen yukarıda!

OGWhatsApp APK Android İndir

OGWhatsApp, WhatsApp mesajlaşma platformuna alternatif arayan kullanıcılara sunulan ücretsiz seçeneklerden biri. Google Play’de bulunmuyor, yalnızca APK olarak indirilebiliyor. Android 4.0 ve üzeri, root’suz root’lu tüm telefonlarda kullanılabiliyor. OGWhatsApp neler mi sunuyor?

Durum Kaydetme: Kişilerinizin durumunda gördüğünüz o güzel video veya resmi doğrudan uygulama içinden kaydedebilirsiniz. Tek bir dokunuşla durumda istediğiniz bir medyayı telefonunuza indirebilirsiniz.

Durumu Kopyalama: Yazı olması durumunda OGWhatsApp, durumu cihazınıza kolaylıkla kopyalamanıza da izin verir.

Grup Adı: WhatsApp grup adı sınırlamaları yaratıcılığınızı engeller ancak OGWhatsApp tarafından sunulan 35 karakter ile istediğiniz bir ismi grup adı olarak belirleyebilirsiniz.

Çift Hesap: OGWhatsApp, tek uygulama üzerinden iki farklı hesap kullanmanızı sağlar. Hesaplar arasında sorunsuzca geçiş yapabilirsiniz.

Ve Çok Daha Fazlası: Özelleştirme, yüksek kalitede resim gönderme, aynı anda bir sürü medya paylaşma, belirli kullanıcılardan aramaları engelleme dahil pek çok özelliğin keyfini çıkarın.

OGWhatsApp Pro Özellikleri