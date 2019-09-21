Mobil oyunlara olan ilgi beraberinde yeni oyunlarında geliştirilmesine ortam sağlarken, oyun sektörünün gelirleri de dudak uçuklatır oldu.

Mobil oyun sektörünün başarılı isimlerinden bir tanesi olan Mybo Entertainment Corporation yeni oyunu olan Ohana Island ile oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Mobil klasik oyunlar arasında lansmana çıkan Ohana Island ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda indirilip oynanmaya devam eden yapım her kesimden oyuncuya hitap ediyor.

Oyun içerisinde karşımıza çıkan birbirinden farklı bulmacaları çözecek, Ohana Adası’ndaki gizemleri keşfedecek, tropik manzarada eğlenceli anlar yaşayacağız. 300’den fazla bulmacanın yer aldığı yapımda oyuncular çiçekler tasarlayacak, süsleyecek, yerel halk ile dostluklar kurmaya çalışacaklar.

Adanın saklı gizemlerini de keşfedeceğimiz yapımda açılabilir desenler de yer alacak. Oynaması ücretsiz olan Ohana Island herhangi bir internet bağlantısına gerek duymamaktadır.