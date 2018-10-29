Mobil cihazınızda Vahşi Batı’nın derinliklerine inmek ister misiniz?

Wild West Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Old West ücretsi bir mobil aksiyon oyunu olarak karşımıza çıktı.

HD grafiklere sahip olan oyunda eski bir şerifi canlandıracak ve kötü adamlara karşı mücadele edeceğiz. Mobil cihazlar için mükemmel bir optimizasyona sahip olan oyun da açık bir dünyada mücadele edecek ve benzersiz görevleri yerine getirmeye çalışacağız. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan mobil yapım da yer yer diyalog sahneleri de karşımıza çıkacak.

Oyun içerisinde adım adım eğitimlerde yer alıyor. Yani oynamayı bilmeyen oyuncular bu adımları takip ederek kolay bir şekilde oyuna adapte olabilecekler. 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanabilen başarılı yapım, oyunculara çok sayıda farklı silah modeli de sunuyor. Oyun içerisinde ata binerek gitmek istediğimiz alanlara hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabileceğiz. Buna ek olarak oyuncular kendi karakterlerini kişiselleştirebilecekler.

Ücretsiz olarak oynanan Old West Google Play’den indirilebiliyor.

İyi eğlenceler dileriz.