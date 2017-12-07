Once Upon a Tower, ejderhalar ve türlü yaratıklarla dolu bir kuleden çıkmaya çalıştığımız aksiyon seviyesi hiç düşmeyen harika bir mobil oyun. Platform oyunlarını seviyorsanız zorluk düzeyinin tepe noktaya çıkarıldığı bu oyunu kesinlikle oynamalısınız.

Dikey yönde ilerleyen platform oyununda zafer coşkusunu yaşamak için tek yapmamız gereken; kuleden sağ çıkmak. Ejderhalar, örümcekler, kanatlılar ve daha nice çirkin yaratıkların sardığı ürkütücü kuleden çıkmamız isteniyor. Kullanabildiğimiz tek bir silahımız var ancak bunun bir önemi yok. Kulenin çoğu noktasında boydan boya alev püskürtebilen ejderhalar karşımıza çıkıyor. Küle dönmemek için son derece hızlı olmalıyız. Tüm yaratıkların işini bitirip tam özgürlüğümüze kavuştuğumuzu düşündüğümüz anda ejderhayla yüz yüze geliyoruz. Bu noktada cesur bir şövalyenin olduğu aşikar olan savaş çekici kurtarıcımız oluyor.