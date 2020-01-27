OneMan, yüksek tempolu oynaması kolay kavga - dövüş oyunu. Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz beat’em up oyununda kötü adamlara karşı tek başınıza dövüşüyorsunuz. Etrafınızı saran haydutları etkisiz hale getirmek için yumruklarınızı kullanıyorsunuz. Kavgalı dövüşlü oyunları seviyorsanız tavsiye ederim.

Yüzlerce kötü adama karşı ne kadar süre hayatta kalabilirsiniz? Sopa veya başka bir silahınız yok. Sadece yumruklarınızla etrafınızı saran yüzlerce pisliğe gününü göstermelisiniz. Kavgacı tiplerin sonu gelmiyor. Dayak yememek, ayakta kalmak için ekranın sağ ve sol yanlarına dokunuyorsunuz. Yavaş kalırsanız veya yanlış tarafa dokunursanız oyun sonlanıyor. Unutmadan, oyun aktif internet bağlantısı gerektirmiyor. Tek dokunuş kontrol sistemiyle her yerde rahatça oynayabileceğiniz, zaman geçirmek için birebir mobil oyunlardan.