Savaşın ortasında, çatışmanın en yoğun olduğu ve kara unsurlarının destek bekleyerek göklere baktığı anda, SİHA’nın kontrolünü üstlenip, görevi başarıya ulaştırmak, artık senin elinde.

Operasyon: ANKA, terör ve çatışmanın kasıp kavurduğu hayalî bir coğrafyada, sivillerin tehdit altında ve korku içerisinde yaşadıkları, düşmanın kol gezdiği bir ortamda ve yakın gelecekte geçiyor. Düşmanın yoğunlaştığı, savaşın kaderinin yön değiştirmeye başladığı anlarda, birinci şahıs gözünden kontrol ettiğin, TUSAŞ yapımı olan ANKA-S ile düşman unsurlarına ateş ederek tüm hedefleri imha et ve görevleri tamamla.

Strateji, aksiyon ve adrenalin dolu bir oynanış ile çok çeşitli silah ve savunma teknolojilerini kullanarak, komutandan aldığın emirleri uygulayacak, keşif uçuşları gerçekleştirecek, düşman üssüne sızan askeri kara birliklerine yardım edecek ve masum sivillerin kurtarılmasında rol alacaksın.

Operasyon: ANKA Özellikleri