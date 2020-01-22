Osman Gazi, Android telefon ve tabletler üzerinde oynanabilecek, kendine has detayları bulunan bir tür aksiyon oyunu olarak mağazadaki yerini almaktadır.

UMURO Games, daha önce geliştirdiği Nasreddin Hoca oyunu ile dikkatleri çekmişti. Yakaladığı başarının ardındna Ertuğrul Gazi isimli bir başka yapımını Android üzerinde yayınlayan stüdyo, milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştı.

Ertuğrul Gazi oyununun toplamda 2 milyon kişiye ulaşmasının ardından Türk tarihindeki önemli kişileri konu edinmeye devam etme kararı alan UMURO Games, Osman Gazi oyunu geliştirdi.

Devlet-i Aliyye kurucularının arasında yer alan Osman Gazi'nin hayatından bir kesit sunan oyun, bir önceki yapımdakine benzer detaylar barındırıyordu.

Yine at binme, kılıç kuşanma ve ok atma tekniklerine sahip olan Osman Gazi ismi verilen oyunda, Kayı Boyu hakkında görevler olacağı ve bu görevlerin yapılarak, oyunda ilerlenebileceği söylendi.