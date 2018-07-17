Ottoman Slap (Osmanlı Tokadı), tarihi mobil oyunları sevenlere tavsiye edeceğim, gerek grafikleri, gerek oynanışı, gerekse de hikayesiyle etkileyici bir yapım. Animgraf Stüdyo tarafından geliştirilen oyunda İstanbul’u ele geçirmeye çalışan Bizans askerlerine karşı mücadele ediyorsunuz. Bir ordunuz yok ancak bir ordu gücünde; Delibaş Cengaver olarak Bizanslıları geri döndüklerine pişman ediyorsunuz.

Osmanlı temalı mobil strateji oyunlarının sayısı bir hayli fazla lakin Ottoman Slap Türkçe adıyla Osmanlı Tokadı gibi stratejik düşünerek değil, bilek gücünü kullanarak ilerlemeye dayalı yapım yok. İlk olarak Android platformunda indirilebilir olan (tamamen ücretsiz) tarihi oyunda dik duruşlu, kalın enseli ve bilekli, bir tokadıyla karşısındaki yere yığabilecek güçte, kabiliyetli ve yiğitliğiyle nam salmış ve padişahın da gözdesi olan bir yiğit; Cengaver olarak göreviniz; İstanbul’u Bizans askerlerinden temizlemek. Fatih Sultan Mehmet ve ordusunun fetih hazırlıkları için Edirne’ye gitmesini fırsat bilerek İstanbul’a giren bir tabur Bizans askerini tek başınıza temizlemek zorundasınız. Fatih Sultan Mehmet’in size olan inancından güç alarak önünüze çıkan askerleri temizleyin!

Yan kamera bakış açısından oynanış sunan oyunda önünüze çıkan askerleri öldürmek için çeşitli silahları kullanıyorsunuz. Başlangıçtaki düşmanları o sert tokatınızla atlatmak kolay olsa da ilerleyen safhalarda silahları (balta, tabanca vs. farklı birçok silah var) kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Sağlık durumunuzu sol üstteki profilinizden takip edebiliyorsunuz. Düşmanları temizledikçe yeni haritaların kilidi açılıyor. İstanbul’da tek bir Bizans askeri kalmayana dek oyun sürüyor.