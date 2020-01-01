Nefes kesen Ninja savaşlarına katılarak aksiyon dolu anlar yaşayacağınız ve zorlu görevler üstlenerek kutsal emaneti korumak için mücadele edeceğiniz Overdrive II, mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, Ninja karakterinizi yöneterek çeşitli silahlardan yararlanarak zorlu parkurlarda hızla ilerlemek ve karşınıza çıkan düşman Ninjalarla savaşarak yolunuza devam etmektir.

Farklı özellikler barındıran onlarca kılıç arasından dilediğinizi seçerek oyuna başlayabilir ve sizi öldürmek isteyen Ninjalara haddini bildirebilirsiniz. Alev kalkanı, buz kalkanı, rüzgar kalkanı ve daha onlarca koruyucu kalkandan yararlanarak düşmanlarınızın size yaklaşmasını engelleyebilir ve öldürücü vuruşla onları etkisiz hale getirebilirsiniz.

Seviye atladıkça farklı kılıçların kilidini açabilir ve yeni karakterlerle savaşabilirsiniz.

Aksiyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren Overdrive II, 100 binden fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan ve popülerliği her geçen gün artan kaliteli bir oyundur.