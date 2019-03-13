Mobil platformda aksiyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan Own Super Squad, çeşitli karakterlerle düşmanlarınıza karşı mücadele verebileceğiniz kaliteli bir oyundur.

Sevimli 3 boyutlu grafikleri ve çarpıcı görsel efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, yönettiğiniz karakter ile farklı yaratıklara karşı savaşmaktır. Oyunda, karakterinizin elinden düşen oyun konsolunun içinden çıkan yaratıklara karşı mücadele vermelisiniz. Ekranın sol tarafındaki butonları kullanarak karakterinizi yönlendirebilir ve sağ taraftaki butonlarla da yumruk atma, zıplama, ilerleme gibi çeşitli hareketler yapabilirsiniz.

Oyun içerisinde savaşlarda kullanabileceğiniz toplam 5 farklı karakter yer almaktadır. 40’dan fazla bölüm ve onlarca düşman karakteri bulunmaktadır. Parkurlarda dövüşürken silah, kılıç, kalkan, sopa ve daha birçok farklı savaş aletini kullanabilirsiniz. Ayrıca savaş esnasında havadan düşen kutuları kırarak, mermi toplayabilir ve çeşitli ödüller kazanabilirsiniz.

Android, İOS ve Windows işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde oynanan ve yüz binden fazla kullanıcı tarafından keyifle oynanan Own Super Squad, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan dilediğiniz yerden oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.