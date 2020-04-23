Özel Çocuklar Destek Sistemi uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan zihinsel engelli bireylerin davranışsal sorunları için uzman desteği alabilirsiniz.

COVID-19 pandemi sürecinde herkeste olduğu gibi zihinsel özel gereksinimi olan bireyler ve aileleri de ruhsal olarak etkileniyorlar. Bu sürecin hızlı ve kolay atlatılması için uğraşlar devam ederken, “özel” çocuklar da düşünülmüş ve Özel Çocuklar Destek Sistemi uygulaması geliştirilmiş. Çocuklarınızın davranışsal sorunları ile baş edemediğinizde uzman desteğine ihtiyaç duyuyorsanız, Özel Çocuklar Destek Sistemi uygulamasında gönüllü uzmanlar ile görüntülü görüşme sağlayabiliyorsunuz.

Hızlı ve pratik bir şekilde operatörler ile anlık mesajlaşma yoluyla iletişim kurabileceğiniz ve randevu alabileceğiniz uygulamada, destek çağrılarınızı konum, bilgi notu ve fotoğraf ile gönderebiliyorsunuz. Evde kalmanın getirdiği problemler, düzenin ve rutinin bozulmasıyla hem duygusal hem de fiziksel yükün artması sonucu gelişen davranışsal bozuklukların çözümünde hem çocuklara hem de ailelere kolaylık sağlayan Özel Çocuklar Destek Sistemi uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.