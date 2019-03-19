Pa Pa Land: Head Escape, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil arcade oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyun olan Pa Pa Land: Head Escape, hem hayatta kalmak hemde yüksek puanlara ulaşmak için mücadele ettiğiniz bir oyundur. Mermilerden kaçmaya çalıştığınız oyunda reflekslerinizi iyi kullanmalı ve karakterinizi iyi kontrol etmelisiniz. Akıllı hamleler yaparak ilerlemeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor. El çizimi doodle görselleri ve farklı özelliklere sahip karakterleriyle de dikkat çeken oyunda zevkli zaman geçirebiliyorsunuz. Hoş animasyonları ve ses efektleriyle de dikkat çeken Pa Pa Land: Head Escape, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Zorlu oynanışı ve sürükleyici atmosferiyle de ön plana çıkan Pa Pa Land: Head Escape oyununu kaçırmayın. Bu tarz oyunları seviyorsanız Pa Pa Land: Head Escape sizleri bekliyor.

Pa Pa Land: Head Escape oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.