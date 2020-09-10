PAC-MAN GEO(Android), doğrudan Google üzerinden bile oynanabilen, yılların eskitemediği, büyük-küçük herkesin oynarken keyif aldığı masa oyunu Pac-Man’in gerçek dünyaya uyarlanmış çok farklı bir versiyonu. Mobil platformda başarılı oyunlara imza atan BANDAI NAMCO Entertainment’a ait olan PAC-MAN GEO, Android telefon kullanıcıları için de ücretsiz olarak indirilmeye açıldı.

Pac-Man Geo olarak adlandırılan Android oyunu, gerçek dünya haritalarını bölümlere çeviriyor. Oyun, oyuncuların kendi aşamalarını yapmalarına izin veren Google Haritalar platformunu kullanıyor. Dünya haritasından yerler seçerek bölümün kapsamını seçebiliyorlar. Amaç aynı; sarı diskleri yutarken hayaletlerden kaçmak. Oyuncular, oyun içinde dünyanın ne kadarlık bir bölümünü gezdiklerini gösteren farklı yer işaretleri de toplabiliyor. Bölümler paylaşılabildiğinden tekrarlama, belli seviyede ilerleme de olmuyor.

Oyunun geliştiricisi BANDAI NAMCO, Pac-Man Geo’yu oyuncuların gerçek dünyayı sarı bir karakter olarak deneyimleyebilmelerini sağlayan bir coğrafi bilgi oyunu olarak tanımlıyor. New York, Paris, Tokyo… Oyuncular, gerçek hayattaki çeşitli sokaklar arasından seçim yaparak PAC-MAN labirenti yapabiliyor.