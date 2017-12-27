Paladins Strike, MOBA tarzı oynanış sunan kahraman nişancı oyunu olarak mobil platformda yerini alıyor. Android telefonunuza ücretsiz indirip satın alımla uğraşmadan keyifle oynayacağınız aksiyon dolu bu nişancı oyununda gerçek zamanlı 5’e 5 savaşların içerisinde bulunuyorsunuz. Yaratıklarla insanları karşı karşıya getiren sürükleyici bir mobil oyun karşımızda.

Telefonunuzda MOBA oyunlarına yer veriyorsanız Paladins Strike’ı indirip oynamalısınız. Üstün yeteneklere sahip futuristik silahlarla donatılmış kahramanlarla gerçek zamanlı multiplayer savaşlara giriyorsunuz. Dünyanın dört bir yanından oyuncular rakibiniz oluyor. Oyuncular beşerli takımlar halinde savaşıyor. Savaş esnasında üst bölümden karşılaşmanın durumunu, kalan süreyi takip edebiliyor, sol bölümden de kahramanlarınızı yönetebiliyorsunuz.

E-spor karşılaşmalarında bulunan oyuncuların da katıldığı MOBA oyunu, ücretsiz ancak uygulama içi satın alım seçenekleri mevcut.