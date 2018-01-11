Papillon, aklınıza takılan soruları sorup, başkalarının sorularına da cevap verebileceğiniz türden bir sosyal medya uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz Papillon ile tüm sorularına cevap alabiliyorsunuz.

Merak ettiğiniz soruların cevaplarını uzmanlarından alabileceğiniz bir mobil uygulama olan Papillon, her türlü soruyu sorabileceğiniz bir platformdur. Videolu soru cevap konseptiyle dikkat çeken uygulamada kolay bir arayüz ve kullanım yer alıyor. Türk geliştiriciler tarafından piyasaya sürülen Papillon, muutlaka denemeniz gereken bir uygulamadır. Takipçiler edinip başka insanları takip edebileceğiniz uygulamayı seveceğinizi de söyleyebilirim. Eğer başka insanlarla bilgi alışveriş yapmayı seviyorsanız Papillon tam size göre diyebilirim. Papillon uygulamasını mutlaka denemelisiniz.

Papillon uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.