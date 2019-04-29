Farklı tanklar kullanarak paraşütle size saldıran düşmanlarınıza karşı mücadele edeceğiniz ve aksiyona doyabileceğiniz Parafoxers, Android ve İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren sıra dışı bir oyundur.

Çizgi film tarzında hazırlanmış grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, tank kullanarak havadan ve karadan saldıran düşmanları yok etmek ve bölgenizin bağımsızlığını korumaktır. Oyunun kontrolü oldukça kolaydır. Ekrana parmağınızı bastırıp sağa ve sola yön vererek tankınızı hedefe doğru yönlendirebilir ve ekrana dokunarak ateş edebilirsiniz. Hedefleri vurarak görevleri tamamlayabilir ve ganimet toplayabilirsiniz. Bu sayede tankınızı geliştirebilir ve daha dayanıklı bir hale getirebilirsiniz.

Oyunda birbirinden zorlu 30 farklı bölüm ve birçok düşman karakteri yer almaktadır. Çeşitli silahlar ve tanklar kullanarak düşmanlarınızı yere inmeden öldürmelisiniz. Böylece seviye atlayabilir ve sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Parafoxers, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyundur.