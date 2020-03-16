Parkour Race - Freerun Game, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir macera oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil oyun olan Parkour Race - Freerun Game oyununda engellerden kaçarak ilerlemeye ve en uzun mesafeyi almaya çalışıyorsunuz. Sürükleyici ve nefes kesen sahneleriyle dikkat çeken oyunda parkurlar arasında yeteneklerinizi sergiliyorsunuz. Duvardan duvara ve binadan binaya atlayarak reflekslerinizi de sergileyebileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Hızlı da olmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor.

Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Parkour Race - Freerun Game oyununu kaçırmayın.

Parkour Race - Freerun Game oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.