Parler, Facebook ve Twitter gibi popüler sosyal medya platformlarından sansür uygulamamasıyla ayrılan mikroblog ve sosyal ağ uygulaması. Eski ABD Başkanı Trump ile gündeme gelen Parler, sansür olaylarından sonra Amerika’da en çok indirilen sosyal ağ uygulaması oldu. Platform, Trump destekçileri, muhafazakarlar ve Suudi milleyetçilerden oluşan önemli bir kullanıcı kitlesine sahip.

Parler - Sosyal Medya Uygulaması İndir

Şimdilerde popüler olan Amerika merkezli sosyal ağ platformu Parler, yeni değil; 2018’den beri web tarayıcılar ve mobil cihazlarda (Android ve iOS) kullanılabiliyor. Parler, kullanıcı haklarını korumaya odaklanmış önyargısız, özgür bir sosyal medya. Kendi topluluğunuzu oluşturup gerçek zamanlı olarak içerik ve haberleri takip ediyorsunuz. Denetim araçlarıyla içerikleri filtreleyebiliyorsunuz. Parler uygulamasında neler mi var?

Spor, haber, politika ve eğlenceyi keşfedin.

Topluluk liderlerinin resmi açıklamaları ve fikirlerini takip edin.

Dinamik medyayı (fotoğraflar, GIF’ler gibi) deneyimleyin.

Sesinizi duyurun, paylaşın, oylayın, yorum yapın.

Tartışın ve yönetin.

Haber başlıkları ve videoları takip edin.

Viral deneyimin bir parçası olun.

Sizi kimlerin takip ettiğini görün.

Paylaşımlarınızdan (Parlay’lar) hangilerinin dikkat çektiğini görün.

Yorumlara ve yankılara yanıt verin.

Özel mesajlaşın.

Parlay’ları ve diğer medyaları paylaşın.

Profilinizi bir fotoğraf, açıklama, arka plan fotoğrafıyla özelleştirin.

Twitter’dan farklı olarak Parley’de takip edilen hesaplardan gelen gönderiler Parleys veya Parlays olarak adlandırılıyor. Gönderiler 1000 karakterle sınırlı ve beğen ve retweet yerine oy verme ve yankı uyandırma ifadeleri kullanılıyor. Kullanıcıların birbirleriyle özel olarak iletişim kurmasına olanak tanıyan direkt mesajlaşma özelliği de bulunuyor. Tanınmış kişiler altın rozetle doğrulanıyor, parodi hesaplar da mor rozetle ayırt ediliyor. Kayıt sırasında devlet tarafından düzenlenmiş fotoğraflı kimlikle kimliğini doğrulayan kullanıcılar da kırmızı rozet alıyor.

Hesap oluşturmak ve Parler’ı kullanmak ücretsiz. Kaydolmak için hem e-posta adresi hem de telefon numarası girmeniz gerekiyor. Hesabınızın Parler tarafından doğrulanmasını istiyorsanız bir fotoğrafınızı ve devlet tarafından verilmiş fotoğraflı kimliğinizin ön ve arka yüzünü taratmanız gerekiyor. Bunun isteğe bağlı olduğunu ve tarama işleminin ardından sistemden silindiğini belirtmek gerek. İsterseniz hesabınızın sadece doğrulanmış Parley kullanıcıları tarafından görüntülenebilmesini seçebiliyorsunuz. Doğrulamanın amacı kullanıcıların trollerle karşılaşmasını en aza indirmek.