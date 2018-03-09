Bambaşka bir eğlence oyunu olan Partymasters - Fun Idle Game'de bir star yaratıyorsunuz. Bu starınızı partilere götürüp daha da popüler hale getirmeye çalışıyorsunuz. Ancak bunları yapmak için bol bol para harcamalı ve akıllı davranmalısınız. İnsanları seveceği bir şarkıcı olmaya hazırsanız, hadi partiye gidelim!

Genel olarak tek bir karakteri yönettiğimiz oyunda partiler düzenliyoruz ve bu partilere insanları çekmeye çalışıyoruz. Tabiki bunu yapmak için reklam ve partinin gösterişli olması çok önemli. İyi bir mekan seçerek, dansçılar getirerek ve para saçma showu yaparak ilgi odağı olabilirsiniz. R'n'B'nin yeni yıldızı olmak çok uzakta değil, sadece akıllıca davranın ve insanların dikkatini çekin.

Lol Vein'in size vereceği taktikleri kullanın ve daha önceki yıldızlar gibi siz de döneminize damga vurmayı başarın.

Partymasters - Fun Idle Game Özellikleri