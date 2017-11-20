Path Guide uygulaması kapalı alanlarda yönünüzü bulabilmeniz amacıyla geliştirilen çevrimdışı bir navigasyon uygulaması olarak öne çıkıyor.

Microsoft tarafından Android işletim sistemli cihazlar için geliştirilen Path Guide, özellikle görme engellilerin işine yarayacağını düşündüğüm bir girişim. Bilmediğiniz bir kapalı alanda kaybolma ihtimalini ortadan kaldıran uygulama, GPS sinyallerinden yararlanarak sizi yönlendirebiliyor.

Bina içerisinde yer alan navigasyon bilgileri kullanıcılar tarafından uygulamaya eklenerek mekanların artması sağlanabiliyor. Binanın dışına çıktıktan sonra kayıt moduna geçerek hedefinize doğru yürüyerek navigasyonu yönlendirebiliyorsunuz. Dileyen kullanıcılar dönüş noktalarında fotoğraf çekerek de katkıda bulunabiliyor. Özellikle alışveriş merkezleri ve karmaşık yapıya sahip mekanlarda işe yarayacağını düşündüğüm uygulama tamamen ücretsiz ve reklamsız olarak kullanılabiliyor. Mekanı seçtikten sonra sesli ve yazılı şekilde verilen yönlendirmeleri takip ederek hedefinize kolaylıkla ulaşabilmeniz mümkün.