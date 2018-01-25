Kartlarınızı seçin ve büyülerinizi hazırlayın. Pathfinder Duels'de, hızlı ve tempolu, fantastik bir kart oyununa tanıklık edeceksiniz. Ölümcül yaratıklarla ve eski büyülerle dolu fikirlerinizi kullanmalı ve rakibinize doğru hamleyi yapmalısınız. Ayrıca halihazırda bir savaşın içerisindeyken düşmanlarınıza en güçlü kartları açmalı ve onları alt etmelisiniz.

Pathfinder Universe'den esinlenilen bu oyunda gerçekçi efektler ve seslerin olması dikkat çekmeyi başarıyor. Ayrıca onlarca farklı karakter kartı olan Pathfinder Duels, farklı oyun dinamiğiyle de başarısını gösteriyor. Örneğin; oyun sırasında anlık olarak kart atabilir ve oyunun seyrini değiştirebilirsiniz, böylelikle rakibinize karşı beklenmedik hamlelerde bulunabilirsiniz.

Oyunda yer alan ticaret kartlarıyla kazandığınız değerli materyalleri rakibinize karşı kullanabilirsiniz.

Pathfinder Duels Özellikleri