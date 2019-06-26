Patreon uygulaması ile sevdiğiniz içerik oluşturucularını takip edebiliyor ya da kendi içeriklerinizi okuyucularınızla Android cihazlarınızdan paylaşabiliyorsunuz.

İçerik oluşturucularının hayranlar tarafından fonlanarak destek olduğu bir platform olan Patreon, içerik oluşturucuları ürettikleri içeriklere devam edebilmesini sağlıyor. Videolar, makaleler, şarkılar, karikatürler ve daha pek çok türden içerikler bulabileceğiniz ve yayınlayabileceğiniz Patreon uygulamasında, hayranlarınıza iyi içerikler sunuyorsanız onlardan güzel destekler alabilmeniz mümkün.

İçeriklerini beğendiğiniz üreticilere dilediğiniz miktarda destek olarak temel giderlerini karşılamalarına yardımcı olabileceğiniz ve bu sayede içeriklerin devamının da gelmesine katkı sağlayabileceğiniz Patreon uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, hem içerik oluşturucu hem de okur olarak bu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

Uygulama özellikleri