Mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan Pawn Stars: The Game televizyon şovu gerçekleştirmeye çalışacağız.

Android ve İOS platformunda ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Pawn Stars: The Game ile oyuncular oldukça eğlenceli anlar geçirecekler. TV programlarında yer alan eşyaları satın alıp, satacak yüksek gelirlere imza atacak ve TV şovları ile işlerimizi büyüteceğiz.

Rengarenk içeriklerin yer aldığı yapımda oyuncular kendilerine ait olan dükkan da bu eşyaları satabilecekler. Oyundaki amacımız hem dükkanımızı genişletmek hem de TV şovları ile daha fazla müşteriye ulaşmak olacak.