Keyif verici Dart maçlarına çıkabileceğiniz ve en iyi oyunculara karşı mücadele edebileceğiniz PDC Darts Match, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan rahatlıkla ulaşabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve hassas kontrol özelliği ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, Dart oynayarak kendinizi geliştirmek ve zorlu rakiplere karşı kıyasıya mücadele etmektir. Çevrimiçi özelliği sayesinde oyunu arkadaşlarınla ya da dünyanın farklı bölgelerinde bulunan oyuncularla birlikte oynayabilirsiniz. Ayrıca canlı sohbet özelliği ile Dart maçları yaparken bir yandan da rakiplerinizle iletişim kurabilirsiniz. Alanında oldukça popüler olan ve kaliteli tasarımıyla sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde çeşitli Dart platformları ve farklı renklere sahip onlarca Dart oku yer almaktadır. Hünerlerinizi göstererek okları hedefe ulaştırabilir ve dünyanın en iyi oyuncularına karşı mücadele ederek zirveye adınızı yazdırabilirsiniz.

Mobil platformda spor oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan PDC Darts Match, eğlenceli anlar geçirebileceğiniz kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.